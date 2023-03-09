КСП: в Челябинской области повысилась эффективность бюджетных расходов

Общий объем нарушений в сфере неэффективного расходования средств составляет 9% Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Челябинской области существенно снизилась доля неэффективного расхода бюджетных средств. За последние три года общий объем нарушений в этой сфере сократился с 20 до 9%. Такие данные приводят в контрольно-счетной палате региона.

— Выявленный объем неэффективно использованных средств за последние три года снизился более чем в два раза: 1,9 млрд.руб. в 2020 году, 1,3 млрд.руб. в 2021 году и 0,8 млрд.руб. в 2022 году, — пояснили в КСП.

Аудиторы отмечают, что существенный вклад по повышению эффективности расходов внесла работа с объектами незавершенного строительства. В 2020 году объем нарушений в этой области составлял 1313,7 млн рублей, а сейчас он снизился до 507,2 млн рублей.

Напомним, в 2022 году КСП выявила 1194 нарушений в сфере закупок. Их общая сумма составила 223 млн рублей.

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