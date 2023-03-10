В старой части Миассе начали отказываться от бесконтейнерного сбора отходов

Благоустроенная контейнерная площадка взамен мешков с мусором вдоль обочин дорог. Еще несколько улиц частного сектора Миасса в ближайшее время будут сняты с бесконтейнерного сбора отходов. Речь идет о домах, расположенных в старой части города в районе следующих улиц:

- Вокзальная (около домов 10, 11, 20, 21);

- Больничная (около домов 4, 31);

- 30 лет ВЛКСМ (около домов 2, 28).

С 10 марта мусоровозы перестанут забирать мешки с бытовым мусором с обочин дорог. Взамен для жителей, проживающих в указанной локации, силами местной администрации создана контейнерная площадка, на которой установлено три пластиковых евробака объемом 1,1 куб. м. Новая точка сбора ТКО располагается на границе частного сектора с многоквартирным жилым домом по адресу: Площадь Революции 4.

Помешковый сбор отходов по-прежнему сохранится на других улицах частного сектора старого Миасса. При этом график движения мусоровозов не поменяется. Вывоз ТКО, как и прежде, будет осуществляться один раз в неделю по субботам.

Работа по созданию современной инфраструктуры в сфере обращения с ТКО в данном районе будет продолжена. В ближайшее время планируется организация дополнительного места сбора твердых коммунальных отходов по адресному ориентиру ул. Вокзальная, д.2.

Отметим, отказ от помешкового сбора в пользу стационарных контейнерных площадок является прогрессивным. Центр коммунального сервиса поддерживает инициативы местных администраций по созданию мест накопления ТКО. Преимущества контейнерного сбора очевидны: размещать мусор в установленные в строго определенном месте баки жители могут в любое удобное для них время, не подстраиваясь под график движения мусоровоза. Все отходы помещаются в баки и накрываются крышкой, таким образом сводятся к минимуму ситуации, при которых мусор разносится бездомными животными. Также создание современной инфраструктуры позволяет улучшить качество услуги, которую оказывает потребителям региональный оператор.

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