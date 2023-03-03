В Челябинске состоялся четвёртый Уральский форум отельеров и рестораторов WelcomeForum

Фото предоставлено организаторами форума

Уральский форум отельеров и рестораторов WelcomeForum прошел 1 и 2 марта в конгресс-отеле «Малахит». Организатором события выступило «Первое выставочное объединение» при поддержке центра «Мой Бизнес».

Топовые спикеры из Москвы, Ярославля, Республики Крым, Екатеринбурга, Тюмени и Ижевска, авторы успешных концепций, собственники заведений ресторанного и гостиничного бизнеса, директора и топ-менеджеры – более 300 специалистов HoReCa собрались, чтоб поделиться опытом. В течение двух дней участники обсудили ресторанный маркетинг, клиентоориентированность, новые инструменты развития бизнеса, тему обучения и мотивации персонала, санитарных норм и эмоционального климата в команде. В рамках зоны партнерских презентаций можно было познакомится с новинками рынка.

Фото предоставлено организаторами форума

- Хочу поблагодарить посетителей форума за стремление улучшить ресторанный сервис, - отметил ресторатор из Ярославля Павел Кашников. – На самом деле независимо от того, в каком регионе находится ресторан, вопросы, которые приходится решать его собственникам и управляющим, одинаковые. Это и подбор персонала, и поиск новых каналов продвижения, и мотивация сотрудников. Считаю, что именно такие мероприятия помогают специалистам отрасли HoReCa находить новые пути развития своего бизнеса и вдохновляют на реализацию новых проектов.

Программа форума подразумевала как получение новой информации из первых уст от экспертов отрасли, так и дискуссионные вопросы, которые профессиональная общественность горячо обсуждала в рамках круглый столов. В частности представители ресторанного рынка поделились мнениями по проекту создания российской альтернативы гиду Michelin.

На WelcomeForum впервые сразу три известных челябинских шефа поделились своим опытом на мастер-классах. Свое видение и подходы представили бренд-шеф горнолыжного курорта «Солнечная долина» Константин Арефьев, создатель бара «Класс коррекции», полуфиналист шоу «Адская кухня» на телеканале «Пятница» Евгений Дизендорф и шеф сети гастробаров: «Моя вина»/«Твоя вина» Игорь Мошкин. Продукты для проведения мастер-классов предоставил официальный партнёр форума — "Лента PRO".

Фото предоставлено организаторами форума

Рецептами коктейлей на основе игристого на мастер-классе поделился основатель школы барменов Андрей Каплунов. Прошли дегустации новинок от бренда «Арарат» и «METRO Cash and Carry», а также гости форума смогли попробовать растительные напитки и новые позиции в линейке для HoReCa от ООО «Объединение «Союзпищепром».

Одним из самых ярких событий форума стал дегустационный ужин «Легенды народов Севера» от команды #Гастроноваторы ресторанной компании «МаксиМ» (г.Тюмень). Ужин состоял из семи курсов, которые раскрывали этапы развития северных территорий и сопровождались легендами и обрядами коренных народов Ямала и Югры вместе с невероятными гастрономическими сочетаниями. Гурманы оценили специфическую кухню, а блюда из меню с названиями «Нефть», «Промысел», «Язычники», произвели wow-эффект даже на искушённых гостей из столицы. Сопровождались блюда изысканными винами, специально подобранными генеральным партнером форума — винодельней «Кубань-Вино».