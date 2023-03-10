В Челябинске женщина набросилась со стулом на припаркованные во дворе машины

Челябинска изобрела новое боевое искусство. Берегитесь, автомобилисты! Фото: Интерсвязь

Жительница Челябинска вооружилась стулом и атаковала стоявшие возле дома автомобили. Инцидент поздно вечером 7 марта сняла камера наблюдения.

На кадрах хорошо видно, как женщина выходит из подъезда многоэтажки на улице Чичерина. Не теряя времени, она сразу же принимается колотить стулом по лобовому стеклу ближайшей машины. Затем не вполне твердой походкой продвигается к следующему автомобилю и бьет его.

Агрессорше удалось повредить четыре машины: разбиты стекла и зеркала заднего вида. Хозяева думают, обращаться ли в суд. Пока что заявили в полицию.

— В отношении женщины составлен административный протокол о мелком хулиганстве, — сообщили в УМВД по Челябинску.

Владелице боевого стула теперь грозит арест на 15 суток или штраф до тысячи рублей.

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