В Челябинске начался сезон дорожного ремонта

Фото: администрация Челябинска

В Челябинске 10 марта стартовал сезон дорожного ремонта. Об этом заявила мэр Наталья Котова.

— Для проведения полноценных дорожных работ необходимы устойчивые среднесуточные плюсовые температуры, а пока подрядчики устраняют дефекты с помощью холодной асфальтобетонной смеси, – уточнила глава города.

По словам Наталь Котовой, быстрый ямочный ремонт — временная мера. Рабочие заделают опасные выбоины, и заплатки должны продержаться до того времени, когда погода позволит заняться полноценным обновлением асфальта.

В администрации города предложили челябинцам сообщать об ухабах, трещинах и других дефектах дорожного покрытия в диспетчерскую комитета дорожного хозяйства по номеру 8-951-771-7325. Через мессенджеры на этот же номер можно высылать фотографии проблемных участков.

Напомним, в Челябинске летом собираются отремонтировать улицу Рождественского. В смену асфальта и укладку тротуарной плитки готовы вложить 111 млн рублей.

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