В Челябинске в ремонт улицы Рождественского вложат 111 млн рублей

Привести в порядок нужно не только проезжую часть, но и тротуар
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Челябинске отремонтируют участок улицы Рождественского между перекрестками с проспектом Ленина и Копейским шоссе. Сейчас для работы ищут подрядчика. Информация об этом опубликована на портале госзакупок. В обновление улицы готовы вложить до 111 млн рублей.
Подрядчик обязан будет полностью заменить асфальт, избавившись от ям, колеи и прочих дефектов. Отремонтировать понадобится и тротуар, его предполагают вымостить плиткой. Вдобавок заменят бордюры, а после окончания ремонта восстановят газон и нанесут разметку.
К работе исполнитель должен приступить после заключения договора. А закончить дорожный ремонт необходимо не позднее 20 августа 2023 года.
Ранее в Челябинске объявили о строительстве нового здания для прокуратуры Калининского района. За реализацию проекта готовы заплатить до 74 млн рублей.
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