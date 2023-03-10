Сказочная мозаика украсит арку в центре Челябинска. Сделают ее дети и взрослые жители города

На мозаике изображен сказочный дизайн. Фото: Галерея ценностей и ремесла «Историст»

Синий бык, птицеволк, верблюд, узнаваемые здания Челябинска, река Миасс и Таганай украсят арку дома в центре Челябинска – на улице Ленина, 71. Огромную мозаику сделают дети и взрослые жители города в рамках акции «Яркий след». Ее организатор – галерея ценностей и ремесла «Историст».

− Какое-то время назад вся страна подхватила миф о «суровых челябинских жителях» и «сером промышленном мегаполисе». И смешно, и печально. Но главное – надоело! Челябинцы хотят этот миф развеять и показать, что любят свою малую родину и за что ее любят, − рассказала КП-Челябинск хозяйка «Историста» Лена Модебадзе.

Одна часть арки - ночь. Фото: Галерея ценностей и ремесла «Историст»

Сегодня галерея выиграла Президентский грант культурных инициатив России на реализацию этого проекта. Команда проведет мастер-классы для детей и вместе с ними создаст огромную мозаику – размером 250 квадратных метров.

− В создании панно планируем использовать изображения узнаваемых челябинских зданий, знаковые символы в «сказочном» стиле. На физический уровень переводятся знаки, которые являются культурным кодом Южного Урала, − отметила Лена Модебадзе.

На другой - день. Фото: Галерея ценностей и ремесла «Историст»

Работы будут длиться более года. Поможет даже управляющая компания дома – за свой счет подготовит место под к мозаику. Организаторы уверены: в будущем арка может стать популярным туристическим местом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru