В Челябинске иномарка на скорости протаранила киоск, есть пострадавший

Последствия аварии. Фото: ГИБДД Челябинска

В Челябинске иномарка Toyota Camry влетела на скорости в кисок. Как рассказали в городской Госавтоинспекции, ДТП произошло на улице Блюхера около 4 часов дня.

— По предварительным данным, автобус ПАЗ помешал движению автомобилю Toyota Camry, за рулем которого находилась 27-летняя девушка. Водитель иномарки совершила наезд на торговый павильон, — рассказали в ГИБДД Челябинска.

В результате аварии пострадала продавец киоска. 58-летней женщине оказывается медицинская помощь.

Фото: ГИБДД Челябинска

Накануне на улице Первой Пятилетки столкнулись иномарки KIA Cerato и KIA Rio. В аварии пострадала 9-летняя девочка.

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