Новые троллейбусы ездят только пока по территории завода. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске официально открыли производство троллейбусов. Его организовали в бывшем цеху одного из заводов ленинского района всего за восемь месяцев. В работе у сотрудников предприятия первые 20 машин, которые в разной степени готовности.

До конца года Челябинский завод городского электрического транспорта, который вошел в состав холдинга «Синара — Транспортные Машины» должен выпустить 168 троллейбусов. Первые из них выйдут в рейс в Челябинске в мае 2023 года. Об этом во время открытия производства сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

— Уже в апреле первые троллейбусы появятся на улицах Челябинска, — уточнил Алексей Текслер. — Но без пассажиров, на обкатку. Рассчитываем, что уже в мае эти замечательные красные троллейбусы пойдут по улицам с пассажирами.

Полностью обновить троллейбусный парк планируется за полтора года. Помимо новых машин по концессионному соглашению обновляется контактная сеть, будет построено новое депо и реконструировано старое.

Троллейбусы в Челябинске делают по примеру образцов из Санкт-Петербурга. Они имеют автономный ход и могут идти без контактов 20 километров, имеют ширину 2,5 метра и высоту более 3,5 метров, развивают максимальную скорость до 70 километров в час.

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