В Челябинске открывается производство троллейбусов: первое видео из цеха

Для челябинских троллейбусов уже выбрали красный цвет Фото: Ольга ЩАПИНА

В пятницу, 10 марта, в Челябинске открывают новое производства холдинга «Синара – Транспортные Машины» — «Челябинский завод городского электрического транспорта» (ЧЗГЭТ). Там будет налажен выпуск низкопольных троллейбусов.

Как передает с предприятия корреспондент КП-Челябинск, троллейбусы будут с увеличенным автономным ходом до 80 км, аккумуляторы будут заряжаться за 30 мин. Они рассчитаны на 37 сидячих мест. Всего таких будут производить 350 единиц в год.

— При развитии спроса на нашу продукцию мы планируем расширить производительность завода до 1200 машин в год. Первая партия троллейбусов изготавливается именно для Челябинска. 20 транспортных средств из 168 уже практически готовы, и мы сейчас работаем над тем, чтобы они могли выйти на рейсы в ближайшее время, — отметил гендиректор СТМ Виктор Леш.

Также на предприятии показали образец электробуса. У него будет до 250 км автономного хода.

Ожидается, что в торжественной церемонии открытия будут принимать участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, первый замминистра промышленности РФ Альберт Каримов и гендиректор группы «Синара» Михаил Ходоровский.

Как сообщала ранее КП-Челябинск, в прошлом году правительство региона подписало с компанией «Синара-Городские транспортные решения» концессионное соглашение. По договору компания обязана будет модернизировать в Челябинске троллейбусную инфраструктуру, а взамен получит доходы от пассажирских перевозок.

Частный инвестор обещал пополнить городской парк общественного транспорта 168 новыми троллейбусами, отремонтировать депо, построить новые подстанции и протянуть 4,5 километра новых линий контактной сети. Кстати, именно из-за проблем с контактной сетью челябинские троллейбусы ездят медленно.

А это электробусы Фото: Ольга ЩАПИНА

Первый опытный образец троллейбуса «Синары» показали минувшим летом. В Челябинске собираются делать похожие машины. В салоне предусмотрены кондиционеры и USB-разъемы для зарядки для телефонов.

В начале 2023 года челябинцы подсмотрели, как по площадке ЧТПЗ, где оборудовали цех по производству троллейбусов, ездит рогатая машина. Но оказалось, что это троллейбус-образец, изготовленный в Санкт-Петербурге.

А для будущих челябинских троллейбусов пока разработали дизайн. В отличие от городских трамваев или автобусов, электромашины будут выкрашены в ярко-красный цвет.

шК ЧИТАТЕЛЯМ

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