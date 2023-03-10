В Челябинске поймали водителя автобуса, употреблявшего наркотики

«Так вот почему он так странно ехал», — могли бы удивиться пассажиры Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске сотрудники ДПС поймали водителя, который сел за руль автобуса, приняв наркотики.

Любитель запрещенных веществ управлял «ЛиАЗом», который ездит по маршруту №15. Автобус для проверки остановили 28 февраля на улице Косарева.

Сначала автоинспекторы заподозрили, что 35-летний водитель пьян. Мужчину отвезли в наркологический кабинет. Медицинская экспертиза показала, что водитель автобуса был даже не в алкогольном дурмане, а в наркотическом.

Мужчину поставили на наркологический учет. А еще в отношении него составили протокол о вождении в состоянии опьянения. Теперь челябинца могут оштрафовать на 30 тыс. рублей и на срок до двух лет лишить водительских прав.

Ранее в Челябинске назвали маршрут общественного транспорта, на котором нашли больше всего нарушений.

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