В Челябинске презентовали опытный образец электробуса

Электробусы - следующий шаг обновления общественного транспорта в Челябинске. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Правительство Челябинской области присматривается к электробусам. Опытный образец сегодня был представлен во время открытия Челябинского завода городского электрического транспорта. Пока производить будут только троллейбусы, однако губернатор Алексей Текслер сообщил, что не исключает и запуск электробуса.

— Сегодня основной упор на газомоторные автобусы, — рассказал глава региона. — Мы обновили весь парк. Скажу откровенно, мы присматриваемся. И по мере того, как электробусы будут выходить на улицы других городов, будем этот опыт изучать.

Основная сложность заключается в том, что для электробуса нужна особая инфраструктура, возможность подзарядки. К тому же они дороже газомоторного транспорта.

— Мы все посчитаем и со временем, я уверен, и электробусы будут ходить по улицам наших городов, — признался Алексей Текслер. — В целом, я такую перспективу вижу.

Как рассказал руководитель опытного производства Челябинского завода городского электрического транспорта Алексей Царик, представленный электробус заряжается 4 часа, а проехать он может более 200 километров.

— Эта машина универсальная, реализована функция ночной зарядки и ультрабыстрой, — говорит Алексей Царик.

Электробус в Челябинске также планирует производить холдинг «Синара — Транспортные Машины». По внешнему виду и оснащению он на 75% совпадает с троллейбусами, которые также делает наш завод.

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