В Магнитогорске врачи обнаружили у ребенка бусинку в голове

Инородный предмет находился в среднем носовом ходу Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Центр охраны материнства и детства Магнитогорска поступил ребенок с жалобами на боли в голове. Врачи решили провести компьютерную томографию головного мозга, чтобы разобраться в причинах проблемы.

Во время обследования в среднем носовом ходу у ребенка было обнаружено инородное тело. Его с помощью эндоскопической техники удалил врач-оториноларинголог Игорь Кузьмин.

Фото: ЦОМиД города Магнитогорска

Инородным предметом оказалась бусинка. Судя по всему, ребенок засунул ее в нос во время игры.

Необычные пациенты попадают к детским врачам Магнитогорска уже не впервые. Ранее четырехлетний ребенок засунул себе в нос иголку. Он ее вдохнул, в итоге инородный предмет оказался в бронхах.

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