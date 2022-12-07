В Челябинской области в бронхах детей нашли иголку и канцелярскую кнопку. Как они туда попали?

Дети вдохнули их через нос. Фото: Центр охраны материнства и детства Магнитогорска

Необычные пациенты обратились к магнитогорским врачам. У одного из них в бронхах была иголка, а у второго – канцелярская кнопка. Врачи рассказали, как такое могло произойти.

− Четырехлетний ребенок засунул себе в нос иголку, после вдоха она оказалась в левом главном бронхе и застряла. Ребенок был направлен в Челябинскую областную детскую клиническую больницу, где иголку удалили в ходе проведения бронхоскопии, − рассказала заведующая диагностической службой Центра охраны материнства и детства Магнитогорска Юлия Терехова.

А через две недели к тому же врачу поступил 12-летний подросток. Мальчик засунул в нос длинную канцелярскую кнопку. После вдоха она оказалась в правом бронхе. Ее достала врач-эндоскопист Центра охраны материнства и детства. Для этого даже не потребовалась госпитализация.

В больнице отмечают, что к ним часто попадают проглотившие мелкие предметы дети. Например, этим летом в Челябинске двухгодовалая девочка проглотила строительную скрепку. А вот вдыхают что-то опасное реже.

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