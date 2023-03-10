В челябинской больнице скончалась 79-летняя пенсионерка, которая пострадала в ДТП с перевернувшемся автобусом

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

В управлении Госавтоинспекции по Челябинской области назвали новые данные по ДТП с автобусом, который перевернулся под Верхним Уфалеем. Число пострадавших пассажиров увеличилось до пяти человек, также от полученных травм в больнице скончалась 79-летняя пенсионерка.

Напомним, авария произошла днем 10 марта на 4 км автодороги Верхний Уфалей - Нижний Уфалей. По предварительной версии, 52-летний водитель автобуса не справился с управлением и съехал с проезжей части с последующим опрокидыванием. Изначально сообщалось о трех пострадавших, но теперь это число увеличилось. Всего в момент ДТП в транспорте находились шесть пассажиров.

Известно, что управлявший автобусом мужчина имеет стаж вождения 30 лет. За последний год он дважды привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

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