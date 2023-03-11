Челябинцы гуляют по реке Миасс, несмотря на тонкий лед

Гулять весной по льду - опасно. Фото: скрин видео МЧС по Челябинской области.

Последнюю неделю в Челябинске тепло – температура воздуха то и дело переваливает за ноль. Тепло активно топит лед на реке Миасс. Но проталины нисколько не пугают молодежь и пешеходов, которые хотят срезать путь через реку. В ГУ МЧС по Челябинской области засняли, как челябинцы развлекаются на весеннем и опасном льду.

— Девушка уже провалилась одной ногой в ледяную «кашу» тающего ледового покрова, - пишут в региональном МЧС. — А вы как считаете: уже опасно на городских водоемах? Или еще нет?

В службе предупреждают, что опасно гулять по тонкому льду. У весеннего льда даже при активном таянии долгое время остается приличная толщина – более 50 см, но структура постоянно меняется под действием тепла днем и минусом – ночью. Такие температурные «качели» делают его не прочным, а пористым и рыхлым, и он может в любой момент обрушиться. Причем в отличие от осеннего льда он не «предупреждает» об опасности треском.

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