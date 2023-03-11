Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 марта 2023 8:58

В Магнитогорске на четыре месяца закроют аэропорт на ремонт

С 1 июня по 1 октября проведут реконструкцию взлетно-посадочной полосы
Анна ВОЛКОВА
Анна ВОЛКОВА
В миндортрансе работают над усилением транспортной доступности.

В миндортрансе работают над усилением транспортной доступности.

Аэропорт в Магнитогорске закроют уже 1 июня. Работы продлятся четыре месяца. Об этом КП-Челябинск сообщили в региональном миндортрансе.

— Над усилением транспортной доступности сейчас работаем, - добавили в ведомстве.

В этом время будет проводиться реконструкция взлетно-посадочной полосы. В обновление взлетно-посадочной полосы и оборудования вложат 5,7 млрд рублей. Контракт на работы выиграла компания «Альмакоргрупп» из Москвы. Полностью завершить работы по контракту планируется к декабрю 2024 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.