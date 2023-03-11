В Магнитогорске на четыре месяца закроют аэропорт на ремонт

В миндортрансе работают над усилением транспортной доступности.

Аэропорт в Магнитогорске закроют уже 1 июня. Работы продлятся четыре месяца. Об этом КП-Челябинск сообщили в региональном миндортрансе.

— Над усилением транспортной доступности сейчас работаем, - добавили в ведомстве.

В этом время будет проводиться реконструкция взлетно-посадочной полосы. В обновление взлетно-посадочной полосы и оборудования вложат 5,7 млрд рублей. Контракт на работы выиграла компания «Альмакоргрупп» из Москвы. Полностью завершить работы по контракту планируется к декабрю 2024 года.

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