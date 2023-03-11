Бастрыкин взял на контроль дело о смерти ребенка из-за схода льда в Челябинской области

В обстоятельствах происшествия разбираются следователи и прокуратура. Фото: прокуратура Челябинской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о гибели ребенка из-за схода наледи с кровли ФОК «Олимп» в селе Фершампенуаз.

— Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ СК по Челябинской области Павлу Решетникову доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах, - сообщает в СКР.

Напомним, 10 марта на 12-летнего мальчика упала наледь со стены ФОКа «Олимп». К сожалению, медики районной больницы не смогли ничем помочь мальчику. Правительство Челябинской области пообещало оказать поддержку семье погибшего ребенка. В обстоятельствах происшествия разбираются следователи и прокуратура.

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