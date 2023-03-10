В Челябинской области погиб 12-летний школьник после падения снега с крыши

На ребенка упал снег с крыши физкультурно-оздоровительного комплекса. Фото: прокуратура Челябинской области

В селе Фершампенуаз Нагайбакского района погиб 12-летний школьник. На него упала снежная глыба с крыши физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп». Об этом рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

— Необходимо оперативно разобраться в ситуации, чтобы не допустить возможных повторений в других муниципалитетах региона. Дети не должны становиться жертвами в ситуациях, которые мы, взрослые, могли бы предотвратить, — заявила вице-губернатор.

Правительство Челябинской области пообещало оказать поддержку семье погибшего ребенка.

Фото: прокуратура Челябинской области

По факту гибели ребенка СК проводит доследственную проверку. Также в обстоятельствах происшествия разбирается прокуратура. Надзорное ведомство проверит руководство ФОКа, которое отвечает за обслуживание здания.

— По результатам прокурорской проверки будут приняты исчерпывающие меры реагирования, направленные на установление виновных лиц и привлечение их к ответственности, — рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

В конце февраля в Магнитогорске на маму с маленьким ребенком свалился снег с крыши. Женщина не пострадала, а ее полуторагодовалый мальчик получил травмы.

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