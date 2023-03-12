Замерзала в лесу: пропавшую 17-летнюю студентку нашли в челябинском бору

В поисках девушки приняли участие порядка 150 человек Фото: Артем КИЛЬКИН

В Челябинске найдена 17-летняя студентка, которая в минувшую пятницу вышла из дома на улице Днепропетровской и пропала. Она пропала по дороге в техникум на Ворошилова. Срочный поиск объявили волонтеры из «Легион-спас», отметив, что девушка нуждается в медицинской помощи. Вчера днем она вышла на связь с родителями, но назвать точного местонахождения не смогла – только сообщила, что вокруг лес.

К спасению заблудившейся подключились полицейские: начали опрашивать ее знакомых, разослали ориентировки в соседствующие с городским бором отделы, выдвинулись на поиски и привлекли к нему сотрудников МЧС. Всего вместе с волонтерами было задействовано около 150 человек. Лес прочесывали пешие патрули и снегоходы. Поиски увенчались успехом на второй день, под вечер 11 марта.

– В вечернее время девушка была найдена волонтерами в лесу, недалеко от улицы Худякова. У девушки имеются признаки переохлаждения, в настоящее время она передана бригаде скорой помощи, – сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

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