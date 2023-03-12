Ночевал у друга, а родителям не сказал: пропавшего в Бакале 10-летнего мальчика нашли полицейские

Полицейские нашли мальчика с помощью поквартирного обхода и опроса. Фото: Ксения Высотина

Пропавшего без вести 10-летнего мальчика, который вчера ушел из дома в Бакале, нашли у друга. Это удалось сделать полицейским сегодня утром, 12 марта, в результате поквартирного обхода.

Сообщение о пропаже ребенка поступило в отдел полиции Бакала вчера вечером. Тревогу забили обеспокоенные родители – так надолго сын еще не уходил. Весь личный состав отдела занялся поисками мальчика.

Поквартирный обход и опрос жителей длился всю ночью. На помощь пришли волонтеры. Были обследованы сады, гаражи и стадионы, рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.

Наконец сегодня утром обход дал плоды – жилец одной из квартир сказал, что видел пропавшего в компании сверстников. В итоге мальчика нашли у друга. Оказалось, он остался у него на ночевку, а родителей не предупредил.

– На место выехали инспекторы по делам несовершеннолетних. После проведения профилактической беседы ребенок был передан приехавшей за ним маме, – добавили в ГУ МВД по Челябинской области.

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