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НовостиОбщество13 марта 2023 3:20

В Челябинске перестанет работать светофор на одной из самых оживленных улиц

В Челябинске 13 марта отключат светофор на улице Труда
Елена КОЛЧИНА
Светофор обесточат на неопределенный срок

Светофор обесточат на неопределенный срок

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске утром 13 марта отключат светофор на улице Труда, возле остановки общественного транспорта «Зоопарк». Автоматически регулировать движение прекратят с 10:00 из-за технических работ.

Как пояснили в городском комитете дорожного хозяйства, после завершения работ светофор снова запустят, но точный срок заранее определить нельзя.

Напомним, в Челябинской области 13 марта прогнозируют потепление до +8 градусов.

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