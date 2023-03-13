Жители Челябинской области 59% своих зарплат отдают на выплату кредитов

За год размер среднего долга перед банками на Южном Урале вырос
Фото: Даниил ОПАРИН
Челябинская область стала 30-й среди российских регионов по уровню закредитованности населения. Рейтинг публикует «РИА Новости», он основан на соотношении среднедушевого долга работающих россиян и средней годовой зарплаты в регионах.
Согласно данным рейтинга, среднестатистическому жителю Челябинской области приходится отдавать 58,9% своей зарплаты за год, чтобы погасить кредиты. При этом а каждою работающего южноуральца приходится по 307,3 тыс. рублей долга перед банками (это на 19,1 тыс. рублей больше, чем в прошлом году).
Самым закредитованным регионом оказалась Калмыкия. Там жителю необходимо отдавать за кредиты больше, чем он зарабатывает за год — 108,8% от зарплаты. При этом в среднем на человека приходится 408,5 тыс. рублей долга.
Меньше всего кредитное бремя у жителей Ингушетии. Там на платежи по кредитам отдают по 12,2% зарплат, а на каждого человека приходится по 41,8 тыс. рублей долга.
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