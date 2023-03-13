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НовостиОбщество13 марта 2023 3:50

Жители Челябинской области 59% своих зарплат отдают на выплату кредитов

В среднем, на каждого южноуральца приходится свыше 300 тысяч рублей долга перед банками
Анастасия ТРОФИМОВА
За год размер среднего долга перед банками на Южном Урале вырос

За год размер среднего долга перед банками на Южном Урале вырос

Фото: Даниил ОПАРИН

Челябинская область стала 30-й среди российских регионов по уровню закредитованности населения. Рейтинг публикует «РИА Новости», он основан на соотношении среднедушевого долга работающих россиян и средней годовой зарплаты в регионах.

Согласно данным рейтинга, среднестатистическому жителю Челябинской области приходится отдавать 58,9% своей зарплаты за год, чтобы погасить кредиты. При этом а каждою работающего южноуральца приходится по 307,3 тыс. рублей долга перед банками (это на 19,1 тыс. рублей больше, чем в прошлом году).

Самым закредитованным регионом оказалась Калмыкия. Там жителю необходимо отдавать за кредиты больше, чем он зарабатывает за год — 108,8% от зарплаты. При этом в среднем на человека приходится 408,5 тыс. рублей долга.

Меньше всего кредитное бремя у жителей Ингушетии. Там на платежи по кредитам отдают по 12,2% зарплат, а на каждого человека приходится по 41,8 тыс. рублей долга.

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