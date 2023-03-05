Из Челябинска в зону спецоперации отправили мобильную баню

Фото: t.me/chelyabushka

Вместе с привычной гуманитаркой на фронт из Челябинска умудрились отправить мобильную баню, сообщает телеграм-канал «Челябушка». Из натурального дерева и внушительного размера — четырёхметровую.

— Помнится, раньше в тренде были мини-печки, но постепенно грузы для бойцов тяжелеют и шире охватывают блага цивилизации. Не секрет, что организаторы доставки помощи опираются на армейские запросы, которые, в свою очередь, становятся более определёнными, — добавляют авторы паблика. — Вот в походных банях потребности точно растут, потому как ранее и неравнодушные копейчане собирали подручные материалы (дымоход, бак, палатку) ради подобной конструкции, мотивируя тем, что в отсутствие душа и ванной на фронте это настоящий кусочек рая.