Для челябинцев, вернувшихся из зоны спецоперации, заработает единая служба сопровождения

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Адаптация к мирной жизни у вернувшихся с фронта челябинцев отныне пойдёт легче и быстрее. Как сообщает новостной телеграм-канал «Челябушка», плюсом к поддержке в виде газификации и ремонта жилья, мест в детсадах и путёвок в санатории в южноуральской столице для них открыли единую службу сопровождения. Чем-то напоминает МФЦ с принципом «одного окна» — при обращении обещана маршрутизация по конкретным проблемам.

— Судя по описанию и отзывам, к организации процесса подошли с чувством, толком и расстановкой. Во-первых, об этом свидетельствует штат учреждения. Бойцам (а также их родителям, жёнам и детям) помогут психологи, социологи, реабилитологи, медики и юристы. Во-вторых, у новой службы есть даже мобильный офис под срочные услуги. В-третьих, её кураторы будут в каждом городе/районе региона, — пишут авторы паблика. — Власти беспрестанно говорят о желании окружить заботой участников спецоперации — со службой сопровождения, в которой продумано всё от и до заботы стало ещё больше.