На челябинском предприятии запустили производство троллейбусов

Фото: t.me/chelyabushka

Вот теперь можно с уверенностью утверждать: челябинские троллейбусы переживают ренессанс. Как сообщает паблик «Челябушка», событием дня стал торжественный запуск их производства на ЧТПЗ. И это один из самых вдохновляющих моментов нашей транспортной реформы.

— Поясним: на старте «Челябинский завод городского электрического транспорта» обеспечит южноуральскую столицу, чтобы не быть сапожником без сапог, а затем приступит к запросам в других регионах. Мощность цеха позволяет — от 350 до 1200 единиц в год, включая электробусы, за которыми вообще светлое экологичное будущее. Опытная партия низкопольных «рогатых» с автономным ходом марки «Синара» уже готова колесить по улицам Челябинска, — рассуждают авторы канала. — Отметим также, что появление ЧЗГЭТ городу очень выгодно с экономической точки зрения — от налогов и инвестиций до сотен рабочих мест. На этом мнении сошлись и приглашённые на церемонию директор группы «Синара» Михаил Ходоровский и замглавы Минпромторга Альберт Каримов. Ну, а губернатор Алексей Текслер не упустил шанса посидеть за рулём новенького троллейбуса.