Глава СК потребовал доклад после жалоб пенсионерок на дом без отопления в Челябинской области

Александр Бастрыкин
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Председатель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о ситуации с разрушающимся домом в Челябинской области. На состояние здания в Катав-Ивановске пожаловались живущие в нем пенсионерки. Обращение женщин опубликовали в интернете.
По словам горожанок, в их многоквартирном доме нет отопления и водоснабжения, стекла в подъезде разбиты, стены трескаются, и на них появилась плесень. Пенсионерки, у одной и которых инвалидность, рассказали, что боятся за свою безопасность, но другого жилья у них нет.
— В СУ СК по Челябинской области по данному факту проводится процессуальная проверка, — уточнили в пресс-службе Следственного комитета. — Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Челябинской области Петру Решетникову доложить о первоначальных результатах проводимых проверочных мероприятий.
Ранее глава СК заинтересовался стройкой жилого дома в зоне культурного наследия в Челябинске.
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