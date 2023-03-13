Первые результаты работы над проектом по изготовлению тактильных рукодельных книг «Мягкое чтение» озвучат 15 марта

Фото предоставлено организаторами

15 марта на кафедре библиотечно-информационной деятельности Челябинского государственного института культуры будет проходить научно-практическая конференция «Библиокультура: библиотека и читатели в поисках гармонии».

В рамках работы конференции планируется определение перспектив развития инклюзивного образования в контексте работы библиотечной сферы. Будут обсуждаться первые итоги реализации проекта «Мягкое чтение», направленного не только на широкое информирование общественности о технологиях изготовления тактильных рукодельных книг для детей с нарушениями зрения. Главная ценность проекта в том, что он позволяет привлечь внимание общества к проблемам детей с особенностями здоровья. Отметим, что совместный проект Челябинского государственного института культуры и Челябинской областной библиотеки для слабовидящих и слепых недавно победил в конкурсе грантов губернатора Челябинской области.

Участниками конференции «Библиокультура: библиотека и читатели в поисках гармонии» станут представители ведущих библиотек области, педагоги и сотрудники Челябинского государственного института культуры, Южно-Уральского технологического университета, СПбГИК, Московского государственного института культуры, национальных издательств, президент и вице президента РШБА (Русской школьной библиотечной ассоциации).

Фото предоставлено организаторами

В рамках первой секции «Библиотека в креативной экономике» планируется определить ключевые направления будущего развитии библиотеки: ее потенциал для обеспечения гармоничного вхождения общества в креативную экономику, обсудить ключевые тренды и особенности библиотечного дизайна будущего, рассмотреть реализованные проекты модельных библиотек, выявить спектр компетенций специалиста будущего, представить перспективы развития инклюзивного образования в библиотечной сфере, рассмотреть государственные программы и формы поддержки молодых специалистов отрасли и др. Планируется заслушать мнения руководителей и ведущих специалистов Челябинской областной библиотеки для молодежи, Челябинской областной библиотеки для слабовидящих и слепых, Управления культуры и молодежной политики и др.

На второй секции «Перспективы развития книжной культуры и книгоиздания» планируется обсудить особенности работы со студентами при изучении литературоведческих дисциплин, перспективы развития книгоиздательской сферы, формы взаимодействия библиотек и издателей. В рамках секции планируется услышать мнения представителей национального издательства «Питер», главного редактора журнала «Культурный Петербург» и др. экспертов издательской отрасли.