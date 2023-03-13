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НовостиОбщество13 марта 2023 5:22

В Челябинске готовятся к ледяному дождю и гололеду

Погода может резко измениться уже вечером в понедельник
Елена КОЛЧИНА
Скользкие участки обещают посыпать реагентами

Скользкие участки обещают посыпать реагентами

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске прогнозируют резкую смену погоды. Она может обернуться сильным гололедом.

— С понедельника на вторник ожидается дождь, переходящий в снег, и резкое похолодание, а потом резкое потепление, — рассказал на совещании в мэрии замглавы города по дорожному хозяйству Андрей Ксензов.

Он добавил, что подрядчикам в администрации города уже поручили собирать ресурсы. Дорожники готовят технику для подметания улиц и противогололедные материалы на случай похолодания.

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