«Были трагические случаи»: Наталья Котова поручила проверить все челябинские крыши

Оценивать состояние крыш должны будут регулярно, пока сне не растает
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Мэр Челябинска Наталья Котова велела проверить все челябинские крыши: нет ли на них опасных куч снега, сосулек и наледи.
— Были трагические случаи, — напомнила Наталья Котова на совещании в мэрии. — Нужно каждый день мониторить всю территорию города.
Осматривать жилые дома должны будут сотрудники управляющих компаний, а главам районов Наталья Котова поручила проконтролировать козырьки и крыши на зданиях коммерческих организаций.
— Обращаюсь к жителям города с просьбой сообщать об опасных участках образования наледи на кровлях по единому номеру 112, все обращения будут незамедлительно обрабатываться, — заявил замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.
Но глава города посоветовала сотрудникам коммунальных служб не дожидаться жалоб от челябинцев.
— Зачастую человек выходит из дома и, не поднимая головы, идет. Не все же поднимают голову и смотрят, что на козырьках. Здесь лучше управляющим компаниям самим провести ревизию многоквартирных домов, — подчеркнула Наталья Котова.
Ранее в Магнитогорске снежная глыба упала на женщину с маленьким ребенком. Полуторагодовалый мальчик попал в больницу.
А 10 марта в Фершампенуазе глыба снега свалилась на 12-летнего школьника. Ребенок погиб.
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