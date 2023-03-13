«Были трагические случаи»: Наталья Котова поручила проверить все челябинские крыши

Оценивать состояние крыш должны будут регулярно, пока сне не растает Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэр Челябинска Наталья Котова велела проверить все челябинские крыши: нет ли на них опасных куч снега, сосулек и наледи.

— Были трагические случаи, — напомнила Наталья Котова на совещании в мэрии. — Нужно каждый день мониторить всю территорию города.

Осматривать жилые дома должны будут сотрудники управляющих компаний, а главам районов Наталья Котова поручила проконтролировать козырьки и крыши на зданиях коммерческих организаций.

— Обращаюсь к жителям города с просьбой сообщать об опасных участках образования наледи на кровлях по единому номеру 112, все обращения будут незамедлительно обрабатываться, — заявил замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

Но глава города посоветовала сотрудникам коммунальных служб не дожидаться жалоб от челябинцев.

— Зачастую человек выходит из дома и, не поднимая головы, идет. Не все же поднимают голову и смотрят, что на козырьках. Здесь лучше управляющим компаниям самим провести ревизию многоквартирных домов, — подчеркнула Наталья Котова.

Ранее в Магнитогорске снежная глыба упала на женщину с маленьким ребенком. Полуторагодовалый мальчик попал в больницу.

А 10 марта в Фершампенуазе глыба снега свалилась на 12-летнего школьника. Ребенок погиб.

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