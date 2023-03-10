СК возбудил уголовное дело из-за падения снежной глыбы на ребенка в Челябинской области

Фото: прокуратура Челябинской области

Гибель 12-летнего школьника из-за падения снежной глыбы в Челябинской области обернулось уголовным делом. Расследование ведется по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Об этом рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по региону Владимир Шишков.

— В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, устанавливаются лица, в обязанности которых входит организация своевременной уборки льда с кровли объекта, — сообщил представитель ведомства.

Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления.

Напомним, трагедия произошла 10 марта в селе Фершампенуаз Нагайбакского района. С крыши физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп» на ребенка упала глыба снега. Мальчик не выжил. Правительство Челябинской области пообещало оказать поддержку семье погибшего.

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