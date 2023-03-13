В Челябинской области состоится кубок губернатора по горным лыжам и сноуборду 2023

Фото предоставлено "Солнечной долине"

Фестиваль проводится с целью популяризации горнолыжного спорта и сноуборда, пропаганды здорового образа жизни и выявления сильнейших среди спортсменов-любителей, детей, ветеранов, команд глав городов Челябинской области.

Фестиваль на кубок губернатора Челябинской области по горнолыжному спорту и сноуборду – это традиционное мероприятие, которое проходит каждый март. В стартах принимают участие команды–любители: представители банковской сферы, исполнительной власти регионального и местного уровня, коммерческих предприятий, средств массовой информации.

— За все время проведения кубок губернатора превратился в настоящий семейный фестиваль любителей активного образа жизни, у которого появился свой девиз: «Связь поколений – здоровый образ жизни», — отметил Олег Сиротин, председатель совета директоров горнолыжного курорта «Солнечная долина».

Фото предоставлено "Солнечной долине"

В кубке губернатора могут принять участие как юные спортсмены-любители, так и взрослые. Для каждой категории участников представлена своя номинация.

Все участники получат памятные грамоты, а победители – уникальные медали. Самый главный приз – это сам кубок. Кубок губернатора – это переходящий трофей, который получает команда – представитель одного из уровней власти. Кроме грамот, медалей и кубка, участники получат ценные призы от партнеров мероприятия.

Помимо захватывающей спортивной части гости фестиваля насладятся теплой атмосферой, традиционно сопровождающей фестиваль. На протяжении всего дня для гостей «Солнечной долины» будут выступать артисты, ди-джей, аниматоры, а развлекать всех будет ведущий, приготовивший несколько интересных конкурсов.