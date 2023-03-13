Скоро поплывем? В Челябинске пытаются предотвратить весенний паводок

Из зон риска вывозят снег, пока он не растаял и что-нибудь не затопил
Фото: Татьяна ЗОЗУЛИНА
В Челябинске занялись подготовкой к весеннему паводку. В городе пытаются минимизировать проблемы от резкого таяния снега.
— В течение последних двух с половиной недель активно занимались противопаводковыми мероприятиями, — доложил на совещании в мэрии замглавы города по дорожному хозяйству Андрей Ксензов. — Вскрывали дождеприемные устройства, вывозили снежные массы с подтопляемых территорий. Работа на этой неделе будет продолжена.
Одновременно устраивают тренировки на случай, если серьезных подтоплений избежать не удастся.
— Приняли участие в проверке готовности к развертыванию пункта временного размещения пострадавших во время весеннего половодья, — сообщил замглавы города по экономическому развитию Игорь Постнов.
Он уточнил, что пункт в случае ЧП могут организовать на базе школы № 138 в центре Челябинска.
Напомним, в начале этой недели в Челябинске ожидают дождь, резкое похолодание и новое потепление.
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