Скоро поплывем? В Челябинске пытаются предотвратить весенний паводок

Из зон риска вывозят снег, пока он не растаял и что-нибудь не затопил Фото: Татьяна ЗОЗУЛИНА

В Челябинске занялись подготовкой к весеннему паводку. В городе пытаются минимизировать проблемы от резкого таяния снега.

— В течение последних двух с половиной недель активно занимались противопаводковыми мероприятиями, — доложил на совещании в мэрии замглавы города по дорожному хозяйству Андрей Ксензов. — Вскрывали дождеприемные устройства, вывозили снежные массы с подтопляемых территорий. Работа на этой неделе будет продолжена.

Одновременно устраивают тренировки на случай, если серьезных подтоплений избежать не удастся.

— Приняли участие в проверке готовности к развертыванию пункта временного размещения пострадавших во время весеннего половодья, — сообщил замглавы города по экономическому развитию Игорь Постнов.

Он уточнил, что пункт в случае ЧП могут организовать на базе школы № 138 в центре Челябинска.

Напомним, в начале этой недели в Челябинске ожидают дождь, резкое похолодание и новое потепление.

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