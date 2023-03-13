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НовостиЗдоровье13 марта 2023 7:31

В Челябинской области больше 220 человек каждый день заболевают коронавирусом

В Челябинской области за неделю 1595 человек заболели коронавирусом
Елена КОЛЧИНА
Уже больше 406 тыс. человек в Челябинской области заболели коронавирусом

Уже больше 406 тыс. человек в Челябинской области заболели коронавирусом

Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последнюю неделю в Челябинской области почти не выросла заболеваемость коронавирусом. За семь дней в регионе зарегистрировали 1595 новых случаев Covid-19 — на 14 больше, чем неделей раньше. В среднем ежедневно коронавирус диагностируют у 227 южноуральцев.

По данным регионального министерства здравоохранения к 13 марта, за все время с начала пандемии Covid-19 обнаружили у 406 293 жителей Челябинской области.

Данные о количестве смертельных случаев инфекции в минздраве с начала февраля не раскрывают.

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