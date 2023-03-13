В Челябинске передали в суд дело о смертельной драке с участием следователей

Кирилла Зубкова будут судить по более тяжкой статье, чем его коллегу Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

В Центральный райсуд Челябинска передали дело о смертельной драке с участием следователей. Информация появилась в картотеке судебного делопроизводства. Дата первого заседания пока не назначена.

Напомним, инцидент произошел возле ночного клуба «Опера» в ночь на 28 мая 2022 года. Следователи Дмитрий Зыков и Кирилл Зубков проезжали мимо и заметили дерущихся мужчин. Они решили разнять драку, после чего погиб житель Копейска Дмитрий Гончаров. Момент происшествия попал на видео.

Изначально и Зыков, и Зубков были фигурантами дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть по неосторожности (по ч. 4 ст. 111 УК РФ). Но затем дело Зыкова переквалифицировали на побои (116 УК РФ), а его самого выпустили из СИЗО. Позже его даже восстановили в должности.

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