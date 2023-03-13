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НовостиПроисшествия13 марта 2023 8:33

В Челябинске передали в суд дело о смертельной драке с участием следователей

Судить из будут по разным статьям
Ирина ФАДЮШИНА
Ирина ФАДЮШИНА
Кирилла Зубкова будут судить по более тяжкой статье, чем его коллегу

Кирилла Зубкова будут судить по более тяжкой статье, чем его коллегу

Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

В Центральный райсуд Челябинска передали дело о смертельной драке с участием следователей. Информация появилась в картотеке судебного делопроизводства. Дата первого заседания пока не назначена.

Напомним, инцидент произошел возле ночного клуба «Опера» в ночь на 28 мая 2022 года. Следователи Дмитрий Зыков и Кирилл Зубков проезжали мимо и заметили дерущихся мужчин. Они решили разнять драку, после чего погиб житель Копейска Дмитрий Гончаров. Момент происшествия попал на видео.

Изначально и Зыков, и Зубков были фигурантами дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть по неосторожности (по ч. 4 ст. 111 УК РФ). Но затем дело Зыкова переквалифицировали на побои (116 УК РФ), а его самого выпустили из СИЗО. Позже его даже восстановили в должности.

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