До 2 млн рублей: родственники погибшей и пострадавшие в ДТП с автобусом на Южном Урале получат компенсацию

Фото: 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Челябинской области

Иждивенцы, а при их отсутствии – родственники погибшей, а также пострадавшие в ДТП 10 марта в Челябинской области пассажиры автобуса, могут получить компенсацию. Об этом сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Евгений Уфимцев.

— По закону все пассажиры, которым причинен вред при перевозке на общественном транспорте, имеют право на страховые выплаты. За получением страховой выплаты необходимо обращаться к страховщику, заключившему с перевозчиком договор ОСГОП, — объяснил Евгений Уфимцев.

Проверить наличие договора ОСГОП можно на сайте НССО по ИНН перевозчика или государственному номеру транспортного средства. Если перевозчик не заключил договор ОСГОП и перевозил пассажиров без полиса ОСАГО, он будет нести ответственность за причиненный при перевозках вред на тех же условиях, на которых должно быть выплачено страховое возмещение при надлежащем страховании. В этом случае за компенсацией нужно обращаться непосредственно к перевозчику. Размер страхового возмещения в связи с причинением вреда жизни составляет 2,025 млн руб. за каждого погибшего.

Пострадавшим пассажирам автобуса для получения компенсации нужно обратиться в страховую организацию или к перевозчику, если договор ОСГОП отсутствует, с заявлением о выплате и представить документ, удостоверяющий личность, документ о произошедшем событии, оформленный перевозчиком, или документы из ГИБДД, из которых можно установить перевозчика, а также документы из медучреждения с указанием характера полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности.

Размер возмещения за вред здоровью рассчитывается в соответствии с таблицей выплат, утвержденной Постановлением правительства РФ №1164, и зависит от вида, локализации и тяжести травмы. Выплаты за несколько травм суммируются в пределах 2 млн рублей. При этом пострадавший не должен предоставлять в страховую организацию документы, подтверждающие фактические расходы на лечение.

Напомним, водитель автобуса «Верхний Уфалей – Нижний Уфалей» не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся. В автобусе в этот момент было семь человек. По предварительным данным травмы получили пятеро человек, 79-летняя пассажирка скончалась. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ, прокуратура взяла расследование на контроль.

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