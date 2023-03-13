Презентация романа Алексея Иванова «Бронепароходы» вызвала ажиотаж в Челябинске

На встречу ждут 150 гостей — это максимум, сколько может вместить зал Фото: Иван МАКЕЕВ

В субботу, 18 марта, писатель Алексей Иванов презентует свой новый роман «Бронепароходы» в Челябинске. Встреча пройдет в Публичной библиотеке в 19:00. Визит автора популярных романов «Сердце Пармы» и «Географ глобус пропил» вызвал интерес среди горожан. Пришлось поискать дополнительные места, но и их уже разобрали.

— Мы очень рады, что к нам приедет Алексей Иванов, сами не ожидали, что будет такой ажиотаж. В субботу мы открыли регистрации на 100 мест, потом посмотрели дополнительные места и смогли выделить еще 50, — рассказала КП-Челябинск пресс-секретарь Публичной библиотеки Екатерина Курочкина.

В библиотеке разводят руками: зал небольшой, вместить всех желающих невозможно. Сейчас идут переговоры с представителями Алексея Иванова о том, чтобы сделать прямую трансляцию встречи.

О чем книга? Россия начала XX века была мощной страной с развивающимся передовым речным флотом. Речными флотилиями обзавелись тогда в Самаре Нижнем Новгороде, Ижевске и Перми. Он полностью был частным. И вся эта сложная хозяйственная громада оказалась взорвана трагедией 1917 года.

Роман «Бронепароходы» повествует о гражданской войне, сражениях бронепароходов на Каме и Волге, а также о бизнес-битве британского концерна Shell и русской компании братьев Нобель. В мире тогда бушевала инженерная революция, паровые машины соперничали с дизельными двигателями, и в противостояние красных и белых в России вторглась борьба лидеров нефтедобычи. Также держите подборку 10 лучших книг Алексея Иванова.

В минувшую пятницу Алексей Иванов встретился с читателями в Магнитогорске.

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