Ящерка Злата станет главным героем тактильной книги для незрячих

Фото предоставлено Челябинской областной специальной библиотекой для слабовидящих и слепых

В Челябинской областной специальной библиотеке для слабовидящих и слепых прошел мастер-класс по созданию тактильных рукодельных книг для незрячих. Учебные пособия помогут детям с ограниченными возможностями здоровья создать понимание правильной картины мира.

Фото предоставлено Челябинской областной специальной библиотекой для слабовидящих и слепых

— Основная задача таких книг — помочь слепому или слабовидящему ребенку преодолеть трудности в познании окружающего мира. Обследуя объемные предметы пальчиками рук, ребенок ассоциативно узнает то, чего не опишешь словами: форму предмета, его фактуру. Но тактильная книга – это не только возможность узнать мир вокруг себя, но и радость общения, ощущение тепла и заботы человеческих рук, — рассказала ведущая мастер-класса, заведующая организационно-методическим отделом библиотеки для слаблвидящих и слепых Галина Членова.

Во время обучения все желающие могли потрогать уже созданные работы. При первом прикосновении некоторые фигурки издавали звуки: шуршали, звенели, шелестели. Объемные иллюстрации сопровождались текстом, напечатанным рельефно-точечным или укрупненным шрифтом. Все элементы на ощупь были максимально приближены к реальности.

Фото предоставлено Челябинской областной специальной библиотекой для слабовидящих и слепых

По окончании мастер-класса все участники определились с темами и создали список волонтеров, которые в ближайшее время получат на руки все необходимые материалы для создания книг.

Редакция «Комсомольской правды» тоже не осталась в стороне и совместно с министерством культуры Челябинской области, автомобильным заводом «УРАЛ» и дирекцией фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области создадут свою тактильную книгу. Главным героем которой станет ящерка Злата — персонаж из детской программы «Подкаст ящерки Златы» на радио КП-Челябинск.

Тактильные книги ручной работы — это часть мероприятий в рамках проекта «Мягкое чтение», который выиграл грант губернатора. Проведение таких мастер-классов, в том числе выездных запланировано в Катав-Ивановске, Еткуле, Снежинке, Кыштыме и Копейске. По итогам проекта книги будут переданы в библиотеки нашей области и Луганской Народной Республики.