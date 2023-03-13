Мошенники отправили 84-летнего жителя Челябинской области в Уфу, чтобы отобрать у него 1,6 млн рублей

Аферисты не поскупились на телефон и такси, ведь они все равно отдавали не свои деньги Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Челябинской области мошенники отобрали у пенсионера 1,6 млн рублей. Для этого заставили пожилого человека совершить путешествие в соседний регион.

Мошенник позвонил домой жителю Ашинского района, представившись сотрудником налоговой службы. Он напугал пенсионера злодеями, которые якобы хотят украсть все деньги с банковского счета. По указаниям аферистов, пенсионер зашел в магазин и забрал там оставленный ему мошенниками мобильный телефон. Затем мужчина сел в заказанное обманщиками такси до Уфы.

В столице соседнего региона ашинец, следуя телефонным инструкциям, перевел все свои сбережения на счета аферистов. Он думал, что так спасает деньги от похищения.

— Как выяснили полицейские, на протяжении всего времени от посадки в такси до совершения финансовых операций мужчина находился на связи со злоумышленниками с подготовленного ими мобильного телефона, — рассказали в региональном ГУ МВД.

Получив от пенсионера 1,6 млн рублей, обманщики вызвали ему такси из Уфы до дома.

Введенный в заблуждение такой «заботливостью», мужчина целую неделю ждал, когда же деньги вернутся на его счет. Потом потерял надежду и обратился за помощью в полицию.

В МВД возбудили уголовное дело о мошенничестве, обманщиков сейчас разыскивают.

Напомним, 19-летняя студентка из Челябинской области заплатила шантажисту, который угрожал опубликовать в интернете ее интимное фото. Но после этого угрозы не прекратились.

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