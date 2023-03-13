Сбежал к маме: в Челябинске поймали беглого заключенного из Тольятти

За побег мужчине могут накинуть до 4 лет и отправить в обычную колонию вместо поселения
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
На Челябинской области поймали 29-летнего заключенного, сбежавшего из колонии-поселения. Молодой человек отбывал срок в Тольятти, а здесь у него живут мать и друзья.
Беглеца задержали сотрудники ГУФСИН по Челябинской области совместно с коллегами из Самарской области.
— Теперь он будет этапирован обратно, — сообщили пресс-службе ведомства.
Как пишут наши коллеги КП-Самара, 9 марта мужчина выбрался на улицу из окна третьего этажа. На поселении он отбывал наказание за кражу и должен был освободиться уже в следующем 2024 году. За такую нетерпеливость ему могут добавить еще до четырех лет.
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