Сбежал к маме: в Челябинске поймали беглого заключенного из Тольятти

За побег мужчине могут накинуть до 4 лет и отправить в обычную колонию вместо поселения Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На Челябинской области поймали 29-летнего заключенного, сбежавшего из колонии-поселения. Молодой человек отбывал срок в Тольятти, а здесь у него живут мать и друзья.

Беглеца задержали сотрудники ГУФСИН по Челябинской области совместно с коллегами из Самарской области.

— Теперь он будет этапирован обратно, — сообщили пресс-службе ведомства.

Как пишут наши коллеги КП-Самара, 9 марта мужчина выбрался на улицу из окна третьего этажа. На поселении он отбывал наказание за кражу и должен был освободиться уже в следующем 2024 году. За такую нетерпеливость ему могут добавить еще до четырех лет.

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