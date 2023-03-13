Участник сговора при озеленении проспекта Ленина в Челябинске заплатит 100 тысяч рублей

Участники сговора распределили работы по озеленению между собой Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске участник сговора при озеленении проспекта Ленина заплатит 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в антимонопольной службе. Речь идет о контракте на 3,3 млн рублей. Комитет дорожного хозяйства не стал проводить аукцион, а просто распределил план работ между компаниями.

На одном из заседаний представитель КДХ объявил сотрудника фирмы «Сад и огород» ответственным за посадку деревьев. Тот в свою очередь поручил работу другому подрядчику, но все материалы закупались именно у компании «Сад и огород». В итоге все махинации вскрылись, участникам сговора назначили штраф на общую сумму 438 тысяч рублей.

— НПО «Сад и огород» должно заплатить в федеральный бюджет 100 тысяч рублей, — уточнили в УФАС по Челябинской области.

Такое решение признали суды трех инстанций.

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