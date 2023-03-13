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НовостиОбщество13 марта 2023 14:33

Участник сговора при озеленении проспекта Ленина в Челябинске заплатит 100 тысяч рублей

Решение антимонопольной службы признал суд
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Участники сговора распределили работы по озеленению между собой

Участники сговора распределили работы по озеленению между собой

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске участник сговора при озеленении проспекта Ленина заплатит 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в антимонопольной службе. Речь идет о контракте на 3,3 млн рублей. Комитет дорожного хозяйства не стал проводить аукцион, а просто распределил план работ между компаниями.

На одном из заседаний представитель КДХ объявил сотрудника фирмы «Сад и огород» ответственным за посадку деревьев. Тот в свою очередь поручил работу другому подрядчику, но все материалы закупались именно у компании «Сад и огород». В итоге все махинации вскрылись, участникам сговора назначили штраф на общую сумму 438 тысяч рублей.

— НПО «Сад и огород» должно заплатить в федеральный бюджет 100 тысяч рублей, — уточнили в УФАС по Челябинской области.

Такое решение признали суды трех инстанций.

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