Участник сговора при озеленении проспекта Ленина в Челябинске заплатит 100 тысяч рублей

Участники сговора распределили работы по озеленению между собой
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинске участник сговора при озеленении проспекта Ленина заплатит 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в антимонопольной службе. Речь идет о контракте на 3,3 млн рублей. Комитет дорожного хозяйства не стал проводить аукцион, а просто распределил план работ между компаниями.
На одном из заседаний представитель КДХ объявил сотрудника фирмы «Сад и огород» ответственным за посадку деревьев. Тот в свою очередь поручил работу другому подрядчику, но все материалы закупались именно у компании «Сад и огород». В итоге все махинации вскрылись, участникам сговора назначили штраф на общую сумму 438 тысяч рублей.
— НПО «Сад и огород» должно заплатить в федеральный бюджет 100 тысяч рублей, — уточнили в УФАС по Челябинской области.
Такое решение признали суды трех инстанций.
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