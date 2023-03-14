Как снег на голову: Челябинские водители встретили утро 14 марта в 10-балльных пробках

Улицы заносит снегом Фото: Ольга ЩАПИНА

Резкое ухудшение погоды остановило движение на челябинских улицах 14 марта. Уже к 8:00 интенсивность заторов, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», достигла 9 баллов, а к 8:30 усилилась до максимально возможных 10 баллов.

Проблемы с проездом во всех районах города. Машины застряли на участках улицы Молодогвардейцев, Комсомольского проспекта, проспекта Победы, улиц Братьев Кашириных, Труда, Университетской набережной, Блюхера, Воровского, Доватора и Комарова, плотины Шершневского водохранилища, Копейского шоссе и проспекта Ленина.

Автомобилисты сообщают о ДТП сразу в нескольких местах, а пассажиры говорят о скоплении людей на остановках общественного транспорта, к которым с трудом пробираются автобусы и троллейбусы.

Причина всех проблем — внезапно обрушившийся на город сильный снегопад. Челябинцев накануне предупреждали о резкой смене погоды, ледяном дожде и гололеде, но увидеть новые сугробы на улицах горожане не ожидали.

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