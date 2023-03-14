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НовостиОбщество14 марта 2023 4:38

Сообщество фотографов и моделей Урала объявило о сборе работ для участия в выставке современной фотографии

За полмесяца прислали уже 500 работ
Источник:kp.ru
Фото предоставлено организаторами

Фото предоставлено организаторами

Выставка современной фотографии обещает быть одной из самых массовых выставок по количеству присланных работ на Урале. За первые 15 дней было прислано уже более 500 работ, а до конца завершения приёма ещё более 5 месяцев.

С 22 февраля сообщество «TFP Group Фотографы и модели Урала» начало сбор работ для участия в выставке современной фотографии (#VSFlll). К участию в выставке допускаются работы всех жанров, всех направлений, за исключением работ, попадающих под категорию 18+. Для работ данного жанра вскоре будет организована собственная выставка.

Если прошлая выставка, которая состоялась в 2019, ставила своей целью выявить объединяющие стилистические подходы фотографов из разных концов Урала, как сюжетные, композиционные, цветовые и иные решения. В этот раз целью выставки организаторами провозглашено выявление богатства многообразия и форм фотографии Урала. Выявление новых самобытных имён с собственным фирменным почерком.

Фото предоставлено организаторами

Фото предоставлено организаторами

Сообщество «TFP Group Фотографы и модели Урала», созданное в марте 2013 года, с первых дней своего существования стремилось развивать креативность всех участвующих в создании фотографии.

TFP Group - это, в первую очередь, сообщество, поэтому, для снижения риска того, что оно попадёт в информационный пузырь, в котором все друг друга хвалят, в этот раз организаторы выставки отдельно призывают присылать работы во всех жанрах от репортажной до архитектурной съемки, от коммерческой до концептуальной.

Работы принимаются до 10.08.2023 в специально созданном отборочном альбоме сообщества "TFP Group Фотографы и модели Урала" по ссылке.