Астрофотограф из Челябинска сделал снимки звездного неба. Получилось как в кино про космос

Звездное небо впечатляет. Фото: Я люблю ЮУрГУ / VK
Смотреть на звезды из мегаполиса не очень удобно – из-за света их плохо видно. А сегодня и вовсе из-за снега ничего бы не было видно.
Фото: Я люблю ЮУрГУ / VK
Но недавно астрофотограф Станислав Воронин успел сделать снимки волшебного звездного неба. Работами кандидата технических наук ЮУрГУ поделились в вузе.
Их как будто нарисовали. Фото: Я люблю ЮУрГУ / VK
Фотографии получились завораживающими и как будто нарисованными.
Нужно рассматривать детали. Фото: Я люблю ЮУрГУ / VK
Напомним, недавно спутник сфотографировал из космоса южноуральские озера: Сугояк, Чебаркуль и Агашкуль. Фото можно посмотреть тут.
Даже не верится, что все это видно из Челябинска. Фото: Я люблю ЮУрГУ / VK
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