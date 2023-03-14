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НовостиОбщество14 марта 2023 4:48

Астрофотограф из Челябинска сделал снимки звездного неба. Получилось как в кино про космос

Снимками звездного неба поделился астрофотограф из Челябинска
Дарья МАРКОВА
Звездное небо впечатляет. Фото: Я люблю ЮУрГУ / VK

Звездное небо впечатляет. Фото: Я люблю ЮУрГУ / VK

Смотреть на звезды из мегаполиса не очень удобно – из-за света их плохо видно. А сегодня и вовсе из-за снега ничего бы не было видно.

Фото: Я люблю ЮУрГУ / VK

Фото: Я люблю ЮУрГУ / VK

Но недавно астрофотограф Станислав Воронин успел сделать снимки волшебного звездного неба. Работами кандидата технических наук ЮУрГУ поделились в вузе.

Их как будто нарисовали. Фото: Я люблю ЮУрГУ / VK

Их как будто нарисовали. Фото: Я люблю ЮУрГУ / VK

Фотографии получились завораживающими и как будто нарисованными.

Нужно рассматривать детали. Фото: Я люблю ЮУрГУ / VK

Нужно рассматривать детали. Фото: Я люблю ЮУрГУ / VK

Напомним, недавно спутник сфотографировал из космоса южноуральские озера: Сугояк, Чебаркуль и Агашкуль. Фото можно посмотреть тут.

Даже не верится, что все это видно из Челябинска. Фото: Я люблю ЮУрГУ / VK

Даже не верится, что все это видно из Челябинска. Фото: Я люблю ЮУрГУ / VK

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