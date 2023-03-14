В Златоусте пропал пенсионер, сделавший из своей квартиры неприступную крепость

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Челябинской области разыскивают 80-летнего мужчину, который повесил на двери в свою квартиру рекордное количество замков. Месяц назад житель Златоуста заболел, и врачи не могли пробиться к нему на помощь. Взломать увешанную запорами дверь не удалось даже спасателям. Те в итоге спустились с крыши с помощью альпинистского снаряжения и попали в квартиру через окно.

Теперь знакомая пенсионера решила, что тому снова нужна помощь. Златоустовец два дня не выходил на связь. Зная о его проблемах со здоровьем, женщина обратилась в полицию, а полицейские попросили спасателей помочь со вскрытием двери.

Квартира-крепость так впечатлила спасателей в прошлый раз, что они запомнили адрес. Пытаться взломать дверь снова не стали.

— Было принято решение открыть двери изнутри. При помощи альпинистского снаряжения, через приоткрытое окно балкона, спасатели вошли в квартиру и обеспечили доступ сотрудникам полиции, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе.

Всю квартиру тщательно обыскали, но хозяина в ней не оказалось. Куда пропал пенсионер, сейчас пытаются выяснить полицейские.

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