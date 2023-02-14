«Спасатели замерли в изумлении»: в Златоусте пенсионер запер себя в квартире на множество замков

Спасателей поразило количество замков и задвижек на дверях. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Челябинской области спасатели помогли заболевшему пожилому человеку. Но для этого им пришлось преодолеть нешуточные препятствия.

80-летний житель Златоуста три дня чувствовал себя плохо, а потом упал в коридоре собственной квартиры и не нашел сил подняться. К счастью, при себе у пенсионера был телефон. Мужчина позвонил в службу спасения и попросил помощи.

Спасатели приехали на место происшествия и попытались открыть дверь в квартиру. Но сделать это никак не удавалось.

Озадаченные спасатели решили, что время дорого и гадать над прочностью двери некогда. Они взяли альпинистское снаряжение, спустились с крыши дома на балкон квартиры златоустовца и наконец-то смогли попасть внутрь.

— Задача была выполнена в считанные минуты, мужчину подняли с пола, переложили на диван, подошли к входной двери… И замерли в изумлении, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе. — Чтобы открыть все защелки, задвижки, запоры и замки изнутри, понадобилось еще несколько минут.

Дверь пенсионера была буквально утыкана всевозможными запирающими механизмами. Справившись с ними, спасатели впустили врачей скорой помощи.

Недомогание горожанина оказалось не критичным: угрозы для жизни пожилого человека не было. Врачи оказали мужчине помощь, но госпитализация не понадобилась.

Ранее в Челябинской области инспекторы ДПС спасли семью из горящего дома.

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