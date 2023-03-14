Что мешает вывозу мусора? «Болевые точки» частного сектора

Фото: ЦКС

Проталины от теплотрасс, ставшие непреодолимым препятствием, неочищенные от сугробов грунтовки, отсутствие отсыпки на дорожных участках с уклоном, глубокая колея. Вывоз мусора с наступлением весны стал весьма сложным, а иногда и опасным мероприятием в сельской местности и частном секторе. Мусоровозы буксуют, застревают в снежной массе и даже проваливаются в дорожные промоины. Только в Магнитогорском городском округе за последние три недели зафиксировано 35 подобных фактов.

Водители мусоровозов, которые работают в компаниях-перевозчиках твердых коммунальных отходов (ТКО), называют несколько типичных проблем. Специалисты ЦКС отправились по маршрутам движения коммунальной техники, и зафиксировали на видео сложности, с которыми каждый день сталкиваются перевозчики. Съемка велась в частном секторе Магнитогорска – поселках Горького и Чапаева, Карадырский и Новомагнитный, однако такие проблемы характерны для многих населенных пунктов региона.

Типичные проблемы, с которыми сталкиваются водители мусоровозов в частном секторе:

Фото: ЦКС

1. Плохая уборка дорог от снега – самая распространенная проблема. Как правило, у перевозчиков возникают сложности с проездом по отдельным улицам поселков после сильных снегопадов. Мусоровозы иной раз не могут проехать даже там, где недавно поработала снегоуборочная техника.

Отметим, что мусоровозу при проезде по поселковым дорогам нередко приходится объезжать припаркованные легковые автомобили, а иногда - съезжать с расчищенного участка на снежный навал, образовавшийся в результате проезда снегоуборочной техники на обочине. В результате крупногабаритный мусоровоз вязнет в снегу.

На кадрах, снятых представителем ЦКС на ул. Рысакова в поселке Горького Магнитогорска, видны последствия того, как коммунальная техника пытается объехать оставленный возле дороги легковой транспорт — мусоровоз увяз в снежной массе.

2. Отсутствие отсыпки скользких участков дорог. Такая проблема особенно критична для населенных пунктов со сложным рельефом. При таянии снега, появлении наледи и выпадении мокрого снега такие грунтовки становятся непреодолимой полосой препятствий. Техника не может подняться в гору. Опасным для машин становится и сам спуск. На дорогах, не обработанных специальными реагентами, мусоровоз может стать просто неуправляемым.

На видео, сделанное в частном секторе Магнитогорска, как раз снят такой участок. Водители мусоровозов называют его опасным из-за отсутствия подсыпки: на спуске машину невозможно остановить.

3. Оттаявшие теплотрассы и выбоины на дорогах также затрудняют передвижение мусоровозов по улицам поселка. В отдельных случаях существует риск опрокидывания автомобиля на бок, что небезопасно как для водителя мусоровоза, так и для людей, которые могут оказаться в этот момент рядом с техникой.

Фото: ЦКС

На видеокадрах показан проблемный участок дороги. Улица узкая, рядом с проезжей частью яма, вблизи припаркованы легковые машины, также на участке дороги имеется провал из-за оттаявшей теплотрассы. Как говорят водители мусоровозов, на таком участке может увязнуть задний мост машины. А при проезде вблизи ям, которые находятся на обочинах, крупногабаритная техника может завалиться на бок или застрять.

4. Резкая оттепель привела еще к одной проблеме на дорогах частного сектора - снежный наст, накатанный за зиму, превратился в «снежную кашу», в которой вязнет тяжелая спецтехника.

5. Припаркованные вдоль обочин машины, а также транспорт, оставленный прямо на проезжей части, также являются преградой на пути мусоровозов. Брошенный на узкой поселковой дороге автомобиль лишает возможности вывезти мусор со всей улицы. В случаях, когда проезд техники становится невозможным, водитель фиксирует препятствие на фото и уезжает. А выставленные жителями мешки с мусором остаются на прежнем месте у обочин.

Отметим, что последние снегопады, обрушившиеся на Челябинскую область в конце февраля-начало марта, до сих пор дают о себе знать. Из-за плохой уборки дорог многие перевозчики испытывают сложности с обслуживанием поселков. Особенно остро это ощущается на юге области, в частом секторе Магнитогорска: в поселках Горький, Радужный, Чапаева, Карадырский, Новомагнитный, Западный-2, Крылова, Новая Стройка, Южный.

Региональный оператор внимательно отслеживает ситуацию с вывозом твердых коммунальных отходов. Информация о возникших трудностях доводится до районных администраций, ответственных за проезжее состояние дорог. По мере приведения дорог в нормативное состояние вывоз мусора возобновляется в обычном режиме.

По прогнозам синоптиков в ближайшие дни на Южном Урале ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега. Центр коммунального сервиса призывает ответственные за содержание дорог инстанции (органы местного самоуправления, дорожные службы) к уборке подведомственных территорий от снега. Своевременное обслуживание дорог во многом определяет качество услуги по обращению с ТКО, которую оказывает региональный оператор.