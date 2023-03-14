«САМОЦВЕТЫ» разыграли шикарные подарки

Фото: "САМОЦВЕТЫ"

Грандиозный розыгрыш призов состоялся 11 марта в ТРК «Алмаз». Чтобы процесс был максимально честным и прозрачным, вытянуть наименование подарка мог любой желающий. А затем генератором случайных чисел определяли его обладателя. Участники акции боролись за телевизор, смартфоны, робот-пылесос, очиститель воздуха, колье с бриллиантом, ноутбук и мечту всех женщин - стайлер DYSON.

Фото: "САМОЦВЕТЫ"

Полный список победителей можно посмотреть здесь.

Не улыбнулась удача в розыгрыше? Не спешите выбрасывать свой купон! До 26 марта он дает право воспользоваться дополнительной скидкой 10% (подробности расскажут консультанты в салонах).

Фото: "САМОЦВЕТЫ"

Напомним, акция «Подарки за покупки» стартовала 18 января. Чтобы принять участие, необходимо было приобрести 2 ювелирных изделия на сумму от 15 тысяч рублей и далее зарегистрировать купон на сайте.