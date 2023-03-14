В Челябинской области спасатели помогли госпитализировать пациентку, которая весит 200 килограммов

Женщину с трудом доставили в больницу Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Магнитогорске спасатели помогли доставить в больницу женщину, которая весит около 200 килограммов.

Горожанке стало плохо 13 марта. Состояние женщины было настолько тяжелым, что ее не смоли сразу госпитализировать. Сперва вызвали реаниматологов

— Только после стабилизации сердечной деятельности, врачи разрешили приступить к транспортировке, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе.

Но и на этом этапе возникли проблемы. Лифта, в котором можно перевезти человека на носилках, в подъезде не оказалось. Сами поднять пациентку медики не смогли, помощи попросили у спасателей и сотрудников пожарной охраны.

Спасатели использовали сразу три комплекта мягких носилок. Вшестером они перенесли женщину из квартиры на втором этаже к машине скорой помощи, а потом доехали до больницы и помогли занести пациентку в здание.

Напомним, сотрудники МЧС помогли эвакуировать водителя, которого зажало в машине после тройного ДТП под Челябинском.

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