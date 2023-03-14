На дороге между Миассом и Златоустом возникла огромная пробка

Фото: Трасса М-5 Уфа-челябинск/vk.com, управление ГОЧС Миасса

В Челябинской области на участке трассы М-5 между Миассом и Златоустом днем 14 марта образовалась многокилометровая пробка. Автомобилисты сообщают, что проезду мешают снег и образовавшаяся из-за него каша на дорогах. Грузовики с трудом поднимаются в гору.

На дороге из Миасса в Златоуст утром 14 марта проезд замедлило ДТП.

— Движение полностью перекрыто, — сообщали в миасском управлении ГОЧС после аварии. Последствия ДТП сейчас устраняют, движение идет, но с задержками.

Напомним, в ГИБДД советовали автомобилистам отказаться от дальних поездок по Челябинской области 14 марта из-за погоды.

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